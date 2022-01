Uit eigen ervaring: Vanhaezebrouck heeft een punt met zijn uithaal naar nieuwe regels

Hein Vanhaezebrouck heeft donderdag zwaar uitgehaald naar de nieuwe coronaregels die de Pro League heeft ingevoerd. En we kunnen hem daar wel in volgen. Geboosterde spelers niet meer testen, lijkt ons uit eigen ervaring niet meteen het beste plan.

Als het de bedoeling is om het virus gecontroleerd te laten woekeren, valt er natuurlijk wel iets voor te zeggen. Maar... geboosterde spelers niet meer testen is wel een bron voor meer besmettingen. Daar kunnen we uit eerste hand over meepraten. Vorige week zondag werd immers duidelijk dat één van de aanwezigen op de viering van Nieuwjaar besmet was.

Na aandringen van de contracttracing - ik had immers geen symptomen en was op 22 december al geboosterd - deed ik de woensdag erop toch een test. "Het zou me verbazen als je positief bent aangezien je echt niks voelt", zei de dokter die de PCR-test afnam nog. De dag erop: positief met een viral load buiten de normen. "Superverspreider", kreeg ik te horen.

Nu, tien dagen quarantaine later, heb ik nog steeds geen enkel symptoom gehad, maar ik zou dus wel een hoop mensen aangestoken kunnen hebben als ik mijn dagelijkse routine had hervat. Wat zou er dan gebeuren als een geboosterde en ongeteste speler hetzelfde scenario beleeft en toch in de kleedkamer en op het veld mag plaatsnemen? Ergens vermoeden we dat er dan wel eens heel veel gevallen zouden gevonden worden.

"The show must go on", kopte een krant deze week na de beslissing om geen matchen uit te stellen. Nu goed, in die beslissing kunnen we ons nog vinden. Maar geen testen meer voor geboosterde spelers? Da's een vals gevoel van veiligheid creëren, menen we. Al zullen topfitte voetballers er nog steeds weinig of geen last van ondervinden, zeker met Omikron, hebben ze ook nog altijd een leven buiten het voetbal. Kinderen, partners, vrienden, ouders...

Het is wel opmerkelijk dat het steeds Hein Vanhaezebrouck moet zijn die aan de alarmbel trekt. Ok, er gaat enig eigenbelang bij zitten nu hij Ngadeu en Tissoudali moet missen, maar de logica van wat hij zegt kan moeilijk in twijfel getrokken worden. Er worden dit weekend al waarschijnlijk twee wedstrijden uitgesteld en 't is bij de meeste clubs bang afwachten wat de testresultaten van gisteren gaan geven. Behalve bij de geboosterden uiteraard...