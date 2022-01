Thuisploeg speelt oefenpotje, scheidsrechter Verboomen reageert op situatie van OHL-KVM

KV Mechelen is zoals aangekondigd zaterdagnamiddag niet opgedaagd voor het duel van 16.15 uur op bezoek bij OH Leuven.

De Pro League had geweigerd om het duel uit te stellen, ondanks heel wat coronabesmettingen bij KV Mechelen. OHL liet weten “niet betrokken te zijn geweest in de procedure die KV Mechelen instelde”.

De club voerde de reglementen uit en speelde dan maar een onderling oefenwedstrijdje. Scheidsrechter Nathan Verboomen reageerde op de feiten bij Eleven Sports.

“We vermelden in ons rapport dat een van de twee teams afwezig is en daarna is het niet meer onze verantwoordelijkheid. Het is nu aan de bevoegde instanties om verder te oordelen over de zaak.”