OFFICIEEL: Blessin is géén coach van KV Oostende meer en trekt per direct naar Serie A

Alexander Blessin volgt bij Genoa CFC Andriy Chevchenko op. De Italiaanse eersteklasser kampeert momenteel op een voorlaatste plaats in de Serie A. Het wordt dus een degradatiestrijd voor Blessin.

KV Oostende laat weten dat Genoa de afkoopclausule heeft betaald. Markus Pflanz neemt de leiding van de Kustboys over tot er een nieuwe coach is gevonden.

