Via RWDM naar Botafogo voor Igor De Camargo? "In Braziliaanse hoogste klasse spelen altijd kinderdroom geweest"

RWDM kondigde woensdag de komst van Igor De Camargo (38) aan. Zeventien jaar nadat hij zijn doelpunten maakte voor FC Brussels, keert de sympathieke spits terug naar het Edmond Machtensstadion. "Dat doet me toch iets."

"Er liepen vorig seizoen al gesprekken met RWDM voor een terugkeer. Dat bleek toen niet haalbaar. Dankzij de nieuwe investeerders kon de club echter zowel op sportief als financieel vlak stappen voorwaarts zetten", aldus Igor De Camargo bij Gazet van Antwerpen.

John Textor, de Amerikaanse investeerder van RWDM, is bovendien eigenaar van onder meer Botafogo, een grote club uit Rio De Janeiro. "We keren sowieso terug naar Brazilië, dat heb ik mijn vrouw beloofd. Als speler of als lid van de technische staf? Dat zal mijn lichaam over een half seizoen wel aangeven."

"Het was een kinderdroom om ooit in de Braziliaanse hoogste klasse te voetballen. Als die kans zich voordoet, zal ik het zeker overwegen." De blik gaat het komende half seizoen eerst op de promotiedroom van RWDM. De Camargo: "Iedereen die me kent, weet hoe ambitieus ik blijf, dat zullen ze in Molenbeek ook snel voelen."