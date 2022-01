"Het zijn zeer zware tijden voor Herman Van Holsbeeck": dit hangt hem allemaal boven het hoofd

Herman Van Holsbeeck, ex-manager van Anderlecht, is aangehouden in de zaak rond voetbalmakelaar Christophe Henrotay.

Herman Van Holsbeeck, ex-manager van de Belgische topclub Anderlecht, zit momenteel in de cel. Hij is aangehouden in de zaak rond voetbalmakelaar Christophe Henrotay.

Er wordt hem private corruptie, fiscale fraude, witwassen van geld en vereniging van misdadigers ten laste gelegd.

Jarenlange celstraffen?

"Er hangt hem heel wat boven het hoofd", klinkt het bij EEN in het laatavondjournaal. "Op private omkoping staan celstraffen tot twee jaar en een boete tot 800.000 euro, witwaspraktijken kan ook een straf tot twee jaar opleveren."

"Daarnaast zou hij ook nog eens moeten voorkomen in Operatie Propere Handen, dus het zijn heel zware tijden voor Herman van Holsbeeck."