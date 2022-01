Hein Vanhaezebrouck moet nog steeds heel wat sterkhouders missen: "Had hem sneller terug fit verwacht"

AA Gent begon aan het nieuwe kalenderjaar met een pijnlijk 2-2-gelijkspel tegen KV Kortrijk. Zaterdag gaan de Buffalo's op bezoek bij Charleroi. Hein Vanhaezebrouck zal opnieuw stevig moeten sleutelen aan zijn elftal.

Tissoudali (Marokko), Ngadeu (Kameroen) en Marreh (Gambia) plaatsten zich alledrie voor de kwartfinales van de Afrika Cup, waardoor ze nog een tijd onbeschikbaar zullen zijn. Los daarvan moet Hein Vanhaezebrouck nog enkele sleutelspelers missen komend weekend.

"Odjidja geeft een goede indruk, maar het is toch altijd afwachten wanneer hij die laatste stap kan zetten. Dat is vaak moeilijk bij hem. Depoitre hadden we dan weer sneller terug fit verwacht. Maar als een speler nog niet de groepstraining heeft kunnen hervatten, dat is een selectie zeker nog niet aan de orde", aldus Vanhaezebrouck.

En dan is er nog altijd Covid. "Het is altijd afwachten hoe het herstel van zo'n besmetting verloopt. Vorige week kreeg ik van sommige jongens te horen dat ze het nog altijd voelden. Als een speler die signalen geeft, moet je voorzichtig zijn en koste wat kost zware belasting vermijden."

Mboyo? "Proces in rechtszaal voeren en niet in media"

Ilombe Mboyo kwam deze week andermaal in aanraking met het gerecht, na een schermutseling met zijn vrouw. De aanvaller maakt geen deel uit van de selectie voor de wedstrijd tegen Charleroi. "We maken de keuze op basis van de trainingen. Verder ga ik daar geen commentaar op geven, want het is gebeurd in de privésfeer. Er is niet altijd de juiste informatie, dus onthoud ik me liever van commentaar. En ach, een proces voer je beter in de rechtszaal en niet in de media", besluit Vanhaezebrouck, die zelf ook negatief in de aandacht kwam eerder deze week.