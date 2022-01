'Nieuwe buitenlandse club meldt zich voor Francis Amuzu'

Francis Amuzu lijkt gegeerd wild te zijn op de transfermarkt.

Eerder meldden we u al dat Everton, Rangers en Wolfsburg interesse zouden hebben in de winger van Anderlecht, maar nu meldt ook een Franse club zich voor de 22-jarige Amuzu.

Volgens L'Equipe zou het Franse OGC Nice namelijk geïnteresseerd zijn om de Belg in te lijven. De tweede in de Franse competitie is naarstig op zoek naar een nieuwe flankaanvaller en zo zou Amuzu op de radar zijn gekomen.

Een opmerkelijke keuze aangezien Amuzu bij Anderlecht geen vaste basispion is voor trainer Vincent Kompany. Amuzu moet het vooral doen met invalbeurten, al was hij in de laatste 2 wedstrijden van 2021 wel telkens goed voor een doelpunt na een invalbeurt (tegen Club Brugge en Beerschot).