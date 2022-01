Frédéric Frans (Beerschot) ligt achter op schema na zware blessure: "Twee weken in ziekhuis gelegen door bacteriële infectie"

Drie maanden geleden scheurde Beerschot-verdediger de achillespees van de linkervoet af in de wedstrijd tegen KV Mechelen. De revalidatie van Frans verloopt allesbehalve vlekkeloos.

In Gazet van Antwerpen vertelt Frédéric Frans (33) over de ellendige periode die hij doormaakt. "Stappen gaat nog steeds moeizaam. Normaal gezien zou ik nu al moeten kunnen fietsen en zwemmen." Dat de revalidatie vertraging opliep, heeft alles te maken met de bacteriële infectie die Frans opliep.

"Een klein stukje van de snijwonde van de operatie was niet dichtgegroeid, wat op zich niet erg is. Pas eind november bleek dat er een bacterie was ingeslopen. Ik nam antibiotica, maar na zes weken was de pijn niet meer te harden. Ik bezocht tot twee keer toe een chirurg, die mij met spoed liet opnemen in het ziekenhuis, waar ik twee weken heb gelegen. Blijkbaar zaten er liefst drie verschillende bacteriën in mijn voet."

Vanuit de zetel en het ziekenbed zag Frédéric Frans hoe zijn ploeg klap na klap te verwerken krijgt. De verdediger beseft dat het nu of nooit is voor Beerschot. "De komende week wordt cruciaal. We gaan er niet vanuit, maar begin februari zou het zomaar over kunnen zijn. Zelf heb ik nog een jaar contract en ik hoop mijn oude niveau terug te vinden. De resultaten wegen enorm hard op de spelers. Iedereen beseft dat we zowel individueel als collectief tekortgeschoten hebben. Ik geloof nog steeds dat we in 1A kunnen blijven, al zal het verdomd moeilijk worden", besluit Frans.