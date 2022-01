📷 Hans Vanaken bereikt knappe mijlpaal, en dat al op zijn 29ste

Veel viel er zondag niet te vieren voor Club Brugge, dat twee punten verspeelde op bezoek bij Standard (2--2). Toch werd het voor Hans Vanaken een speciale wedstrijd.

De middenvelder van Club Brugge speelde zondag immers de 500ste professionele wedstrijd uit zijn carrière. Straffe cijfers voor de 29-jarige Rode Duivel, die gezegend is met een ijzersterk gestel en quasi nooit in de lappenmand ligt.

Congrats on your 500th professional game, Hans! ✨



🔙 to where it all started. 👶🏼 pic.twitter.com/Pu5t1aWtn9