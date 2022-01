Dit is ons 'Team van de Week' op speeldag 23!

Ook dit seizoen gaan we elk weekend op zoek naar de elf beste spelers van de speeldag. We zetten hen voor jullie graag op een rijtje in ons team van de week!

Doel In doel posteren we deze week Thoelen, die met een aantal prima reddingen KV Mechelen lange tijd in de wedstrijd hield tegen RSC Anderlecht. Punten leverde het net niet op uiteindelijk. Verdediging Achterin kiezen we voor drie interessante spelers. Hoedt was niet voor het eerst sterkhouder bij Anderlecht, terwijl Okumu de nul hield voor Gent en Lemos zelfs scoorde voor Beerschot. Ook Van der Heyden, Radic en Van Cleemput hadden gekund. Middenveld Op het middenveld kiezen we in de eerste plaat voor Nielsen, al langer dan vandaag de metronoom van Union en nu ook goed voor een goal. Ook Raskin (sterk in de balbehandeling voor Standard), Hotic (1 goal, 1 assist voor Cercle), Trésor (sterk ingevallen voor Genk) en Balikwisha (steeds belangrijker bij Antwerp) krijgen een stekje. Aanval Frey scoorde voor Antwerp en blijft zo zijn aantal goals verhogen, Dost maakte er zelfs twee voor Club Brugge. Dat levert dan onderstaand elftal op: