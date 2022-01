'Joost van Aken sluit deze week nog aan bij nieuwe ploeg'

Joost van Aken liet zijn contract bij Zulte Waregem deze week ontbinden. Hij zou al een nieuwe werkgever gevonden hebben.

Het contract van Joost van Aken bij Zulte Waregem werd in onderling overleg tussen de club en de speler stopgezet.

Lang lijkt Van Aken niet te moeten wachten op een nieuwe ploeg. Hij zou nog deze week aan de slag gaan bij SC Heerenveen, zo schrijft de Leeuwarder Courant.

Heerenveen is de club waar hij zijn opleiding kreeg en ook vier jaar in het eerste elftal speelde, van 2013 tot en met 2017.

Het avontuur bij Zulte Waregem bleef dit seizoen beperkt tot één wedstrijd, met een rode kaart wel. De deal zou echter nog niet helemaal rond zijn.

"We hebben een vrijblijvend gesprek met Joost gevoerd", zegt Ferry de Haan van Heerenveen aan De Leeuwarder Courant. "Daarin is trouwens niet gesproken over de voorwaarden van een contract."