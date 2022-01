Onfortuinlijke middenvelder van Union geniet van succes: "Tot speeldag 18 werd er gesproken van 'een goede start', maar het is veel meer"

Union is hot! De promovendus kijkt vanavond Club Brugge in de ogen, bij winst in Jan Breydel loopt Union twaalf punten weg van de dichtste achtervolgers uit Brugge en Deurne Noord. Union champion? Zover is het nog lang niet, maar de concurrentie houdt alvast ernstig rekening met de Unionisten.

Ver weg van de schijnwerpers en in de schaduw van Undav, Vanzeir en andere Nielsens werkt Senne Lynen keihard aan zijn terugkeer. Voor de 22-jarige middenvelder, die als basispion indruk maakte tijdens de competitiestart, sloeg begin oktober het noodlot toe. Op bezoek bij Cercle Brugge scheurde Lynen de kruisbanden van de knie, na een contact met Dino Hotic.

“Het gaat goed met me. Mijn revalidatie verloopt volgens plan. Ik zit op schema, boek mooie vooruitgang en heb weinig pijn. Binnen twee à drie weken kan ik het loopwerk hervatten. Al blijft dat in het begin beperkt tot enkele minuutjes op de loopband.”

Bijna vier maanden na die noodlottige avond in het Jan Breydelstadion, revalideert Lynen in Genk, bij het vermaarde Motion To Balance. “Het zijn best pittige tijden, ik moet bekennen dat dit zwaarder en vermoeiender is dan wanneer je op het veld staat. Zes op zeven werk ik enkele uren per dag in de praktijk, steeds de grens opzoekend. Ik probeer daarnaast ook een keer per week langs te gaan op de club. Even met de jongens en de staff spreken, samen iets eten en wat verzorging nemen.”

Mikken op volgend seizoen

De kans dat we Senne Lynen dit seizoen nog in actie zullen zien, is quasi nihil. “Mijn doel is om volledig fit aan de voorbereiding van volgend seizoen te kunnen starten. Alleen blijft het moeilijk om zo’n lange revalidatie te voorspellen. Een kleine reactie kan zorgen voor een vertraging van enkele weken. Natuurlijk zou het jammer zijn om de eventuele Champions’ Play-Offs te missen, maar eerlijk: om na maandenlange inactiviteit meteen de wei in te moeten tegen ploegen die vol voor de titel spelen? Nee, doe toch maar niet.”

Tot speeldag 18 werd er gesproken van 'een goede start'. Wel, het is veel meer dan dat

Door de zware knieblessure moet Senne Lynen de fantastische reeks van zijn ploeg volgen als supporter. Lynen ziet hoe de buitenwereld meer en meer rekening begint te houden met dit Union. “Afgelopen zondag tegen Genk werd de match beslist op details én hadden we ook het geluk aan onze zijde. Dat pakken we dan ook graag aan."

"Weet je, Felice Mazzu is er een meester in om de druk weg te houden bij zijn spelers. Tot speeldag achttien werd er gesproken van een goede start. Intussen weet iedereen wel dat het veel meer is dan dat. Voor mij persoonlijk is het vervelend dat ik er niet bij kan zijn, maar toen ik de blessure opliep was het meteen duidelijk dat ik een kruis zou mogen maken over het seizoen. Vooral de volgende twee verplaatsingen (tegen Club Brugge en Antwerp, red.) stonden met stip in mijn agenda genoteerd”, besluit Lynen. Lynen speelde van 2014 tot 2018 voor Club Brugge. Van 2007 en 2009 verdedigde hij de kleuren van Antwerp. Heel wat familieleden van Lynen dragen de Great Old nog steeds een warm hart toe.