Dit is ons 'Team van de Week' op speeldag 24!

Ook dit seizoen gaan we elk weekend op zoek naar de elf beste spelers van de speeldag. We zetten hen voor jullie graag op een rijtje in ons team van de week!

Doel

In doel posteren we deze week Simon Mignolet, die in de eerste helft tegen Union uitpakte met vijf wereldsaves en zo Club Brugge een puntje bezorgde.

Verdediging

Achterin kiezen we voor Nieuwkoop, die voor Union zowel offensief als defensief zijn waarde liet zien. Dat kan ook gezegd worden van Daland bij Cercle Brugge op Anderlecht, Leistner (inclusief assist) en Watanabe.

Middenveld

Op het middenveld kiezen we net als afgelopen weekend voor Raskin, die Standard opnieuw deed draaien. De Norre had veel goede intenties aan de Gaverbeek, Morioka was het brein bij Charleroi.

Aanval

Voorin kiezen we voor mannen die scoorden. Ambrose was van waarde voor Oostende, Mikautadze was heel belangrijk in de clash van Seraing tegen Beerschot en ook Matondo deed van zich spreken.

Dat levert dan onderstaand elftal op: