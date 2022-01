Rode kaart in overbodige match komt Kyle Walker wel érg duur te staan

Voor Manchester City stond er die avond niets meer op het programma, want de groepswinst en kwalificatie waren een feit. De Citizens verloren met 2-1 in Leipzig, Kyle Walker werd uitgesloten.

"Kyle Walker is an important player for us and it is unnecessary to lose him like this. I hope he learns from this. The red card hurts us, especially for the round of 16. It's a red card, definitely. I'm not coming here to say what happened in the dressing room." Pep Guardiola pic.twitter.com/927hhICHuA