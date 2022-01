Dan toch nog? 'Ex-speler Genk, Club en Standard keert terug naar Jupiler Pro League, medische testen al afgelegd'

Anthony Limbombé zit al eventjes op een dood spoor bij FC Nantes. Hij zou nu een terugkeer maken naar de Jupiler Pro League.

FC Nantes had enkele spelers op overschot. Eén van hen is onze landgenoot Anthony Limbombé, die in ons land al speelde voor Racing Genk, Club Brugge en Standard.

Zulte Waregem

Nu trekt hij volgens Het Nieuwsblad voor minstens zes maanden naar Zulte Waregem, dat hem al onderwierp aan medische testen ondertussen.

Nantes zou een deel van het loon blijven betalen, een premisse voor Essevee om hem te kunnen laten afzakken naar de Elindus Arena.