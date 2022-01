Gert Verheyen vreest dat Dost en Vormer snel weer op de bank belanden

Ruud Vormer en Bas Dost zijn onder de nieuwe trainer Alfred Schreuder weer basisspelers voor blauwzwart. Gert Verheyen vraagt zich af hoelang nog.

Gert Verheyen laat zich in Het Nieuwsblad uit over Vormer en Dost. “Vormer was op Standard héél goed”, vertelt Verheyen. “Met de kanttekening dat hij als verdedigende middenvelder een risicofactor is, omdat hij mee naar voren trekt en gaten laat. Kan je je dat profiel permitteren op die positie? Alleen in een ideale wereld.”

Verheyen vreest dan ook dat Vormer en Dost niet lang meer in het basiselftal van Club Brugge zullen staan. “Bas Dost die geen goal maakt, dat is... niets. Of toch heel weinig. Het is klassiek dat een nieuwe trainer niet hetzelfde doet als zijn voorganger.”

Maar uiteindelijk draait het op hetzelfde uit. “Andere elf, andere veldbezetting. Om na een paar weken tot dezelfde conclusies te komen als zijn voorganger. Die voorganger was ook geen uil, hè.”