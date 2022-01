Herstructurering bij Voetbal Vlaanderen vanaf volgend seizoen: "Meer wedstrijden, meer inkomsten voor de clubs"

Het jeugdvoetbal in ons land kan er vanaf volgend seizoen heel wat anders gaan uitzien. Zo vervallen de provinciegrenzen in het jeugdvoetbal. Met andere woorden: het is mogelijk om ploegen te bekampen die in een andere provincie liggen.

"We doen dit om onze jeugdcompetities uit te breiden", vertelt Johny Vanspauwen, vice-voorzitter van Voetbal Vlaanderen, aan HNB. "Zo kan een jeugdploegje uit Tessenderlo vanaf volgend seizoen ook spelen tegen ploegen als Balen en Mol liggen, die tot de provincie Antwerpen behoren. Dat laat ons toe om meer reeksen van acht ploegen te gaan vormen." "Zo kunnen we voor Limburg gevoelig meer jeugdwedstrijden aanbieden, met als gevolg meer inkomsten voor de clubs. Meer dan welkom na deze moeilijke corona-periode." Ook de maximale reistijden en afstanden worden ingeperkt. Ook scheidsrechters kunnen vanaf volgend seizoen in andere provincies aan de slag. Zo hoopt Voetbal Vlaanderen iets te kunnen doen aan het scheidsrechtersprobleem.