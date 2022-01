OFFICIEEL: Spits trekt deur op Freethiel dicht en gaat bij Schotse subtopper aan de slag

Na 1,5 seizoenen zit het avontuur van Joe Efford erop bij Waasland-Beveren. De Amerikaanse aanvaller vertrekt naar het Schotse Motherwell.

Joe Efford (25) kwam in de zomer van 2020 over van het Griekse Ergotelis. De snelle aanvaller kwam voor de winterstop in alle wedstrijden in actie, al pendelde hij tussen basis en bank. Efford droeg in totaal 45 keer het shirt van Waasland-Beveren. Hij was goed voor vier doelpunten en negen assists voor de Leeuwen.

Joe Efford verlaat de Freethiel. Nog veel succes in je verdere carrière, Joe! 💛💙🦁

— Waasland-Beveren (@WaaslandBeveren) January 28, 2022

A new face up front 🇺🇸



— Motherwell FC (@MotherwellFC) January 28, 2022

Efford ondertekende een contract tot medio 2023 bij Motherwell FC, dat op een knappe vierde plaats staat in de Schotse Premier League. Hoeveel de transfersom bedraagt, is niet bekend.