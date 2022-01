OFFICIEEL: Antwerp heeft zijn extra spits beet: 19-jarige Emegha moet concurrentie met Frey en Samatta aangaan

Deze week wordt hij nog maar 19, maar hij heeft wel al een leuke transfer te pakken. Emanuel Emegha wordt de nieuwe spits van Antwerp. Hij tekende vandaag een contract tot 2026.

De 1m95 grote targetspits krijgt wel alle tijd om zich aan te passen. Antwerp ziet in hem een wissel naar volgend seizoen toe, maar wil hem al met mondjesmaat van het grote werk laten proeven. The Great Old haalde de Nederlandse belofteninternational op bij Sparta Rotterdam, waar hij dit seizoen 2 keer aan scoren toekwam in 19 matchen.

Hij kan Brian Priske ook een ander soort voetbal doen spelen, want Emegha is wel iemand die constant in de buurt van de goal vertoeft, terwijl Frey en Samatta meer zwerven.