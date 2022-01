OFFICIEEL: OHL stuurt overbodige pion op uitleenbasis naar de Ligue 2

OHL hoestte afgelopen zomer 400 000 euro op om Scotty Sadzoute over te nemen van OSC Lille. Bij de fusieploeg kon de Franse linksachter allerminst indruk maken.

Sadzoute zat pas afgelopen week voor het eerst in de wedstrijdselectie van OHL. De 23-jarige flankverdediger, die tot 2024 onder contract ligt in Leuven, speelde nog geen minuut in het team van Marc Brys.

Op de slotdag van de mercato bereikte OHL een akkoord met Olympique Nîmes. Het nummer acht uit de Ligue 2 huurt Sadzoute voor anderhalf seizoen. Nîmes bedong eveneens een aankoopoptie.