Nog een ster bij PSG: Barcelona staat op punt om onwillige Dembele in Parijs te stallen

Volgens Guillem Balague, Spaans transferexpert, heeft Ousmane Dembele reeds een persoonlijk akkoord met PSG. De aanvaller moest weg bij Barcelona. De clubs moeten wel nog een akkoord vinden.

Barcelona wil nog 20 miljoen euro voor de 24-jarige Franse aanvaller wiens contract deze zomer afloopt. Barça betaalde zelf nog 110 miljoen in 2017, maar ziet hem anders gratis vertrekken deze zomer. Dembele weigerde zijn nieuw contractvoorstel, wat een loonsvermindering inhield. De clubleiding maakte duidelijk dat hij deze winter nog moest vertrekken of de rest van het seizoen in de tribune zou zitten.

Ook Chelsea en Manchester United toonden interesse. Dembele kan zijn vroegere ploegmaat Lionel Messi dus vervoegen. De plaatsjes bij PSG zijn wel duur met ook Mbappé en Neymar die de aanval bevolken. Barcelona zou van zijn kant weer interesse hebben om Morata of Aubameyang binnen te halen. Ook een mogelijkheid: Mauro Icardi betrekken in de deal met Dembele.