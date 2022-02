Brys krijgt gevraagde spits niet: "Ik ben teleurgesteld" en "We werkten op meerdere pistes"

OH Leuven had maar één prioriteit: een nieuwe, scorende spits halen. Daar had Marc Brys op aangedrongen. Maar 31 januari ging voorbij zonder witte rook aan de Dreef.

OHL geeft er zelf een uitleg over. “Er werd geen aanvallende inkomende transfer gerealiseerd. Er is op meerdere dossiers en pistes gewerkt, maar het is niet tot een concrete transfer gekomen", aldus technisch directeur Wim De Corte op de website van de club. "We gingen voor een speler die direct inzetbaar is en financieel realistisch en haalbaar was. We mikten op een echte versterking, aangezien onze kern in de breedte sterker is dan vorig seizoen. Daarnaast hebben we oplossingen gevonden voor 5 spelers die niet meer aan spelen toe kwamen."

Maar Marc Brys moet het wel doen zonder bijkomende spits, een positie waar het schoentje meermaals wrong dit seizoen. "Ik ben teleurgesteld dat er geen spits is bijgekomen. We gaan echter met deze fijne, sterke groep, die zeer hecht is en collectief denkt, goed verder werken. We willen resultaten boeken en het seizoen in schoonheid afsluiten. Met de aanwezigheid van de supporters en hun steun gaan we met zijn allen het allerbeste geven om dit te realiseren."