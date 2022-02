OFFICIEEL: Abdoulie Sanyang gaat in Ligue 2 aan de slag

Beerschot gebruikte de afgelopen wintermercato om de spelerskern af te slanken. Zo werd het huurcontract van Abdoulie Sanyang stopgezet. Intussen heeft de 22-jarige Gambiaan elders onderdak gevonden.

Het is Grenoble dat Abdoulie 'Bamba' Sanyang definitief overneemt van de Superstars Academy. Sanyang ondertekende aan de voet van de Alpen een contract tot medio 2024.

Net zoals bij Beerschot wacht de flankaanvaller ook bij Grenoble een zware degradatiestrijd. Grenoble staat op een achttiende plaats (op twintig ploegen) in de Ligue 2.

Sanyang droeg 31 keer het shirt van Beerschot en scoorde één keer, een beauty in de Ghelamco Arena. Het was bij Lommel dat de jonge Gambiaan onder de vleugels van Peter Maes furore maakte in 1B.