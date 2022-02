Daan Heymans opnieuw in België: "Blij dat ik nu deel uitmaak van aanvallende ploeg"

Na een half jaar bij Venezia heeft de Italiaanse Serie A-club ervoor gekozen om Daan Heymans nog een half jaartje in België te stallen. Iets waar de speler zelf wel blij mee is.

Het was echter toch een opvallende keuze dat Heymans, die in België nog voor Westerlo, Lommel en Waasland-Beveren speelde, voor het Waalse Charleroi ging. "Op het moment dat ik voor Venezia tekende, speelden ze nog Serie B maar ze promoveerden naar de Serie A. Bijgevolg werd de concurrentie groter, na een half jaar ervaring opdoen, ben ik nu bij Charleroi gearriveerd", vertelt Heymans.

Heymans is een meer aanvallend ingestelde middenvelder en denkt dat hij bij Charleroi helemaal tot zijn recht zal komen. "Ik heb nog vij niet veel clubs gespeeld die het spel bepaalden. Bij Charleroi kom ik bij een ploeg die de bal in de ploeg wil houden en wil aanvallen, zodat ik mijn kwaliteiten meer kan tonen."

Een titularis was Heymans niet bij Venezia, toch denkt hij dat het voorbije halfjaar goed voor hem was. "Ik ben een betere en completere speler geworden het voorbije half jaar. Moest ik van Beveren naar Charleroi zijn gegaan, zou ik het moeilijker gehad hebben. Nu heb ik al bij Venezia gespeeld en getraind waardoor de aanpassing eenvoudiger was. Nu wil ik de ploeg helpen en veel spelen", besluit Heymans.