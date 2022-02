Verdediger wil basisplaats bij Antwerp niet meer afgeven: "Ik wil nog steeds laten zien dat ik een leider ben"

Exact drie maanden moest Dorian Dessoleil het zonder speelminuten doen bij Antwerp. Sinds begin 2022 staat de verdediger echter weer in de basis en die plaats gaat hij niet zonder slag of stoot afgeven. Ook niet als Seck terugkeert van de Africa Cup.

Op een gegeven moment was Dessoleil vierde keuze achter Almeida, Seck en Engels. Op de stage ging hij er echter hard tegenaan. “Ik wist dat het voor mij belangrijk was om 2022 goed aan te vatten. Ik moest me net wat meer tonen aan de coach", zegt hij in GvA. "Vrij snel had hij in de gaten dat hij op mij kon rekenen. Ik wil laten zien dat ik nog steeds de leider ben die ik in Charleroi was. Dat ik ook bij Antwerp het voortouw kan nemen, en geen rol in de schaduw wil vertolken.”

Vertrekken in januari was dan ook geen optie. "Het is te gemakkelijk om te zeggen: 'Ik wil weg want ik speel niet.' Zo zit ik niet in elkaar. Het is ook niet dat mijn teller aan de winterstop op nul duels stond, hé. Ik heb de eerste maanden mijn weg moeten zoeken in deze club, waar veel concurrentie is. En dat is nodig willen we de titel veroveren. Een prijs pak je niet met elf spelers.”