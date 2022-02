Jackpot voor Antwerp? 'Transfer zal 15 tot 20 miljoen euro opleveren'

Frey laat dit seizoen aardige dingen zien op de Bosuil. Zo scoorde hij 18 goals en deelde hij ook 3 assists uit. Dat zou Antwerp deze zomer wel eens de nodige centen kunnen opleveren. Volgens de Turkse journalist Ekrem Konur is er veel interesse voor Frey.

Clubs uit Nederland, Italië, Frankrijk en de Bundesliga volgen hem, zo schrijft Konur. Hij schat dat Frey 15 tot 20 miljoen zal opleveren deze zomer.

Wat ons betreft, een serieus overdreven schatting, al is in voetbal veel mogelijk. Transfermarkt houdt zijn waarde voorlopig op 4,5 miljoen euro.

