Onze man van de match: Jean Butez belangrijk in overwinning Antwerp met enkele knappe reddingen

Antwerp heeft woensdagavond een mooie overwinning geboekt op het veld van KV Kortrijk. The Great Old kwam al snel met 10 man te staan, maar kon de wedstrijd alsnog winnen via Samatta en Gerkens.

Toch was ook een andere speler van Antwerp zeer belangrijk in deze overwinning. Zo speelde Jean Butez een puike partij met enkele cruciale reddingen. De doelman van The Great Old werd vooral in de eerste helft stevig aan het werk gezet. Het was Selemani die enkele goede kansen bij elkaar kreeg gevoetbald, maar de sterkhouder van de Kerels raakte maar niet voorbij Butez. Zo kreeg Selemani ook een dot van een kopkans, maar Butez stond pal met een straffe reflex. Uiteindelijk hield Butez de 0, waardoor hij nog maar eens aantoont waarom hij één van de belangrijkste spelers is bij Antwerp dit seizoen. Jean Butez wordt door ons dan ook verkozen tot man van de match.