Tottenham-aanwinst Kulusevski draagt rugnummer 44 als ode aan (voormalige) Rode Duivel

Dejan Kulusevski verruilde op de slotdag van de mercato Juventus voor Tottenham Hotspur. Net als in Turijn zal de Zweedse international ook in Noord-Londen met het rugnummer 44 gaan voetballen.

In een interview met The Athletic verklapte de 21-jarige Zweed waarom hij met dat niet alledaagse rugnummer speelt. Kulusevski gaf aan dat hij als jonge voetballer opkeek naar toenmalig Manchester United-speler Adnan Januzaj. Kulusevski werd fan van onze landgenoot toen hij hem met Manchester United een oefenwedstrijd kwam spelen in Zweden. De Rode Duivel droeg rugnummer 44 en bracht zo Kulusevski op ideeën.

"Hij kwam het terrein op met zoveel présence en persoonlijkheid. Ik vertelde mijn vader dat ik zoals hem wilde worden. Sinds die dag ben ik verliefd op het rugnummer 44", aldus Kulusevski.