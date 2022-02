Belgische aanvaller van KV Mechelen tekent een contract bij het Italiaanse Pisa Sporting Club

Alexandre Stanic verlaat de beloften van KV Mechelen en gaat op huurbasis naar het Italiaanse Pisa.

De zeventienjarige aanvaller verlaat de beloften van KV Mechelen en trekt op huurbasis naar de Italiaanse tweedeklasser Pisa. De Italianen hebben ook een aankoopoptie. Daar zal hij deel uitmaken van de A-kern.

Stanic is Belgisch belofteninternational en kwam al viermaal in actie voor de Belgische U18. In het verleden speelde Stanic in de jeugdreeksen van Anderlecht, Antwerp en Sporting Lokeren.