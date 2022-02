Goed nieuws over beloftencoach Club Brugge: waarschijnlijk vanavond al uit het ziekenhuis

Het was schrikken gisterenavond in Leuven. Na een late tegengoal en de nodige opwinding die daarbij kwam, werd beloftencoach Rik De Mil onwel op de parking van het stadion. Hij werd na verzorging naar het ziekenhuis gebracht, maar de onderzoeken daar lijken alvast positief.

De Mil (40) kreeg de eerste zorgen toegediend van het medisch personeel van OHL en werd daarna overgebracht naar het UZ Leuven. Daar onderging hij verschillende onderzoeken die geruststellend waren en als het neurologisch onderzoek vandaag geen onverwachte complicaties aan het licht brengt, mag hij vanavond al het ziekenhuis verlaten.

De Mil had geen voorafgaande klachten en voorlopig is het nog onduidelijk wat er gebeurd is. De beloftentrainer nam eerder dit seizoen ook al eens over van Philippe Clement toen die en diens staf besmet waren met Covid.