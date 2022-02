Cultheld van Union doet weer een opvallende belofte: "Misschien niet het hele lied, maar een paar zinnetjes zouden volstaan"

Opgeleid bij Anderlecht, maar groot geworden bij Union. Dat is de omschrijving van Siebe Van der Heyden. De robuuste verdediger is er zelfs uitgegroeid tot een cultheld. Enorm populair bij de fans. En als Union nog een keer kampioen wordt, gaat hij dat nog meer worden, want hij deed een belofte.

Na de titel in 1B liet Van der Heyden het clublogo op zijn bovenbeen tatoeëren. In HLN liet hij zich verleiden op nog een belofte als Union de titel in 1A pakt. ''Overtreffen wordt moeilijk. Maar áls het zo ver komt, zet ik zonder twijfel een nieuwe tattoo op m'n been, wellicht nog groter dan de vorige. Niet nog eens het logo, maar ik ga wel iets speciaal bedenken. Zo'n uniek moment koester je voor altijd, dat moet je toch vastleggen op je lichaam?", zegt hij in de krant.

Een suggestie: het clublied. ''Dat zou echt wel grappig zijn. Waarom niet! Het hele clublied wordt misschien wat lang, maar een paar zinnetjes zouden niet misstaan."

Voor de fans zou het prachtig zijn. Na elke overwinning is het de verdediger die het feestje inzet. "Ik haal er enorm veel plezier uit. Als je daar staat te zingen met die supporters, voel je die wederkerige liefde tussen spelers en fans. Dat had ik voor Union nog niet meegemaakt. Ik heb nog nooit gedacht: 'Oh nee, wéér gaan zingen.' Nee, dat is net een extra motivatie voor mij om voor die overwinning te gaan. Dat feestje achteraf. "