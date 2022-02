Adrien Trebel neemt niemand iets kwalijk bij Anderlecht al blijft er een wrange nasmaak: "Sommige beloftes zijn echter niet nagekomen"

Adrien Trebel speelde zijn eerste wedstrijd voor het Zwitserse Lausanne Sport. Ze verloren tegen Genève met 1-0 en na de wedstrijd werd Trebel voor de camera gehaald. Hij kwam terug op zijn vertrek bij Anderlecht en waarom hij Lausanne koos.

Het feit dat hij klaar is om te spelen verraste velen. "Ik heb hard gewerkt om fysiek klaar te zijn", vertelt hij bij Blick. “Bij de start van het seizoen kreeg ik de kans om bij de beloften van Anderlecht te spelen. Daardoor kon ik mijn conditie op peil houden. Ik heb ook veel extra sessies gedaan met mijn personal trainer, en die van de club. Het is niet altijd een plezier geweest, maar het zit in mijn karakter om vol te houden."

Volgens Trebel waren er ook mogelijkheden in België. "Anderlecht heeft ze allemaal geweigerd", vertelde hij. Zowel hij als Anderlecht reageerden positief op de interesse van Lausanne want het is een mooi sportief project en een mooie leefomgeving.

“Tussen Anderlecht en mij is de pagina omgedraaid. Ik denk er niet meer aan en focus me 100% op Lausanne.", kwam hij nog eens terug op zijn moeilijke periode bij Anderlecht. "Trouwens, als ik in Lausanne kan blijven, zal dat met het grootste genoegen zijn. Ik neem niemand iets kwalijk bij Anderlecht. Iedereen maakt zijn eigen leven. Ik heb me altijd goed gedragen en iedereen gerespecteerd. Sommige beloftes zijn echter niet nagekomen.”