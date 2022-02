Peter Vandenbempt laat zich uit over Union in de Champions League

Hier en daar wordt al geopperd dat Union wel degelijk de titel zal pakken in de Jupiler Pro League.

Dat heeft tot gevolg dat Union naar de Champions League kan. “Ik las in een Franstalige krant al bedenkingen voor volgend seizoen. Dan ging het over de Champions League, de mogelijke vertrekkers en onze coëfficiënt”, zegt Vandenbempt op Sporza.

“Daar hoeft Union zich in eerste instantie niets van aan te trekken en wij ook niet. Het kan toch niet zijn dat een prachtig verhaal niet geschreven mag worden met het oog op volgend seizoen en met in het achterhoofd wat Lierse destijds overkomen is in de Champions League? Dat kan niet bedoeling zijn.”

Vandenbempt heeft er totaal geen probleem mee dat Union op het grote kampioenenbal zou staan. “Het valt dan nog te bezien of Union, al gaan we nu wel heel ver, in de poules van de Champions League zoveel punten minder zal behalen dan onze vertegenwoordigers van de voorbije jaren. Ik heb daar geen probleem mee. Ik begrijp het wel en het zou kunnen dat Union met een gedecimeerd elftal op het hoogste niveau moet strijden, maar goed."

Want dit seizoen was het van de rest ook niet goed. “Dit seizoen hebben de grote ploegen ons land vertegenwoordigd in Europa. Alleen AA Gent zit nog in de kleinste bekercompetitie. Wat mij betreft mag Union het dan ook eens proberen.”