Gewezen Malinwa-speler krijgt individuele prijs op de Africa Cup

De trofee van beste jonge speler van het toernooi werd uitgereikt aan Issa Kaboré (20). De voormalige rechtsachter van KV Mechelen verloor met Burkina Faso ook al na strafschoppen de wedstrijd om de derde plaats tegen gastland Kameroen.

Kaboré speelde elke minuut op de Afrika Cup en maakte indruk met zijn snelheid en rushes. Bovendien was Kaboré goed voor vier assists.

De jonge Burkinees kan dus boordevol vertrouwen afzakken naar Troyes, waar hij vol aan de bak moet om degradatie uit de Ligue 1 te vermijden. Na 23 speeldagen staat Troyes op plaats zestien, met amper een punt meer dan Bordeaux, de voorlaatste in de stand.

