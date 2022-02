Ajax laat 'zaak Overmars' niet zomaar passeren en start tuchtprocedure tegen voormalig directeur voetbalzaken

De 'zaak Overmars' domineert de Nederlandse sportberichtgeving. En ook bij ons beroert het de gemoederen. Ajax wil nu onderzoeken of de feiten strafbaar zijn en startte een tuchtprocedure.

Dat liet de KNVB vandaag weten aan de NOS. De tuchtprocedure moet bepalen of Overmars strafbare handelingen heeft gepleegd in de Johan Cruijff ArenA. Volgens de KNVB is er reeds een vooraankondiging gedaan richting het Instituut Sportrechtspraak (ISR) wat betreft Overmars. Ze wachten echter nog op de officiële communicatie van de Amsterdammers.

Het ISR moet als onafhankelijk orgaan gaan onderzoeken of Overmars strafbaar is geweest met zijn gedrag richting enkele vrouwelijke werknemers van Ajax. Mocht de tuchtprocedure daadwerkelijk worden doorgezet door Ajax, dan moet Overmars rekening houden met een tuchtzaak.