Marc Degryse vreest voor Anderlecht: "Dat kan toch niet?"

Anderlecht staat derde na vier speeldagen, maar overtuigen doet het niet. Marc Degryse spaart zijn kritiek niet en vreest zelfs voor een uitschakeling tegen AEK Athene.

Anderlecht staat na vier speeldagen op de derde plaats in het klassement. Afgelopen weekend won paars-wit met 0-2 van FCV Dender. Toch komt er nog heel wat kritiek op de Brusselaars.

Marc Degryse vond het allemaal niet genoeg. "Anderlecht was toch weer niet overtuigend genoeg op Dender. Ik weet niet eens of Anderlecht voorbij AEK Athene geraakt", zegt de analist hij Het Laatste Nieuws.

"Ik vind het nog steeds een ploeg die volop zoekende is. Toen Dolberg en Huerta invielen, kon ik me toch weer wat verzoenen met het spel van paars-wit", gaat Degryse verder. Hij ziet nog een serieus werkpunt bij Anderlecht.

"Ik wil niet steeds op dezelfde nagel kloppen, maar die defensie… Zeg nu zelf: welke verdediger van Anderlecht zou in de basis staan bij de top drie van vorig seizoen: Union, Club Brugge, Racing Genk. Toch geen één?"

Met oog op AEK Athene zal het toch beter moeten. Twee jaar geleden won Antwerp met alle moeite van de wereld een dubbelslag van de Grieken. Ondertussen zal er al wel heel wat veranderd zijn.

"Het zou een kleine vernedering zijn, mocht Anderlecht nu ook uitgeschakeld worden in de Conference League. Dat kan toch niet? Nu ja, ze moeten achterin toch niet gek doen met jongens als Jovic en Martial in de buurt", besluit Degryse.