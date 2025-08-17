Rangers lieten match bewust niet uitstellen om crisis te vermijden én tanken ondertussen ook vertrouwen in Beker

Manuel Gonzalez
Zijn de Glasgow Rangers klaar voor Club Brugge? Dat lijkt nog steeds een open vraag. Dit weekend hebben ze in ieder geval wel nog eens kunnen winnen in eigen land.

De Glasgow Rangers waren het seizoen in de Schotse Premiership teleurstellend begonnen met gelijke spelen tegen Dundee en Motherwell.

Daardoor staan ze nu al vier punten in het krijt bij Celtic Glasgow, waardoor volgens sommige volgers van het Schotse voetbal de titelstrijd al zo goed als beslist lijkt.

Rangers kan wél winnen van Alloa Athletic

De Rangers zouden hun wedstrijd van volgende week normaal gezien laten uitstellen, maar zijn daar op teruggekomen om niet extra averij op te lopen in de stand.

Dit weekend speelden de Schotten in de tweede ronde van de Premier Sports Cup. Tegen Alloa Athletic werd met 4-2 gewonnen - dat team speelt in de lagere reeksen van het Schotse voetbal.

Bajrami, Fernandez, Tavernier en Curtis zorgden voor de doelpunten voor de Rangers. Die laatste scoorde pas in de laatste minuut het verlossende doelpunt. 

Volg Rangers FC - Club Brugge live op Voetbalkrant.com vanaf 21:00 (19/08).

