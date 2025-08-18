Met drie namen van KRC Genk en een speler van Zulte Waregem: dit is ons team van de week

Met drie namen van KRC Genk en een speler van Zulte Waregem: dit is ons team van de week

Naar goede gewoonte presenteren wij u ons team van de week. In ons elftal zien we onder meer drie namen van Genk, twee van Union SG en zelfs een speler van Zulte Waregem.

Doelman

Verschillende goede prestaties tussen de palen, met name die van Kokubo voor STVV en Roef voor Gent. Maar met zijn laatste redding (de zesde van de wedstrijd) in de laatste momenten van OHL-Genk, heeft Tobias Lawal zeker verdiend om in ons elftal van de week te staan.

Verdedigers

Union Saint-Gilloise had defensief niet veel te doen, maar wanneer het nodig was, stond Fedde Leysen er. Aan de kant van KV Mechelen, dat gelijkspeelde tegen Gent, was Redouane Halhal een aangename verrassing in dit seizoensbegin, heel solide.

Geen discussie op de rechterflank: met een brace, heeft Zakaria El Ouahdi nogmaals bewezen dat hij de beste speler van België op zijn positie is. Aan de linkerkant, met een assist en een uitstekende wedstrijd, heeft Nazinho bijgedragen aan de ruime overwinning van Cercle Brugge op Westerlo.

Middenveld

Ondanks de nipte nederlaag van Zulte Waregem tegen Club Brugge, speelde Essevee een mooie wedstrijd. Tochukwu Nnadi was erg goed op het middenveld in zijn rol als bewaker. Rondom hem waren er veel kandidaten, maar Parfait Guiagon is onmisbaar: een zeer actieve wedstrijd en een prachtig doelpunt om Charleroi een punt te bezorgen.

En tot slot, ook al kwam hij slechts als invaller binnen, het is onmogelijk om niet te vermelden welke impact Abdelkahar Kadri had op het spel van KAA Gent. Zijn eerste bal was een fantastische assists voor Gandelman, en de Algerijn bleef daarna gevaar stichten. In de toekomst wordt hij zeker een basisspeler bij Gent.

Aanvallers

Een krappe 1-2 overwinning op OHL en drie spelers in het elftal van de week? Genk laat ons geen keus, want naast de brace van El Ouahdi, werden de twee assists gegeven door Jarne Steuckers (die net Angulo voorbijstreeft, hij gaf ook twee assists).

Aan de andere kant, net als Kadri, kiezen we voor een invaller die alles veranderde: César Huerta was de X-factor voor Anderlecht met een doelpunt, enorme activiteit en een beslissende onderschepping bij 0-2. De Mexicaan nadert de basiself met zo'n prestatie.

En tot slot, wie anders in de spits dan Kevin Rodriguez? De Ecuadoriaanse doelpuntenmaker heeft niet vaak de voorkeur gekregen in onze elftallen van de week, maar met zijn brace en een knappe prestatie, heeft hij het zeker verdiend. Toch een speciale vermelding voor de uitstekende wedstrijd van Ngoura bij Cercle en het eerste doelpunt van Goto bij STVV.

Jupiler Pro League

 Speeldag 4
OH Leuven OH Leuven 1-2 KRC Genk KRC Genk
Zulte Waregem Zulte Waregem 0-1 Club Brugge Club Brugge
KV Mechelen KV Mechelen 1-1 KAA Gent KAA Gent
Union SG Union SG 3-0 Standard Standard
FCV Dender EH FCV Dender EH 0-2 Anderlecht Anderlecht
STVV STVV 2-1 La Louvière La Louvière
Charleroi Charleroi 1-1 Antwerp Antwerp
Cercle Brugge Cercle Brugge 4-1 Westerlo Westerlo

