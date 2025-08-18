'Na de miljardenclaim van Justice for Players eist Lassane Diarra zelf 65 miljoen euro van... Belgische voetbalbond'

Moet de Belgische voetbalbond vrezen voor een tweede schadeclaim. Ook Lassana Diarra wil via de juridische weg héél véél geld eisen.

Om de voorgeschiedenis even te kaderen: Lassana Diarra diende een klacht in bij het Europees Hof toen hij in 2014 een transfer naar Sporting Charleroi zag afketsen. De Fransman had zijn contract bij Lokomotiv Moskou éénzijdig verbroken.

Diarra oordeelde dat hij een vrije speler was en bij Charleroi kon tekenen. Uiteindelijk zagen De Zebra's af van de transfer van de voormalige speler van onder meer PSG en Real Madrid om een boete te vermijden.

Niet één, maar twee schadeclaims!

Het Europees Hof oordeelde inmiddels dat de transferregels die worden opgelegd door FIFA, UEFA en de nationale bonden in strijd zijn met de Europese regelgeving. We schreven eerder al dat het Nederlandse Justice for Players een enorme schadeclaim wil indienen in naam van 100.000 (!) profvoetballers.

En daar blijft het niet bij. De Tijd weet dat Diarra zelf ook een procedure gaat aanspannen voor de Belgische rechtbank. De Fransman eist maar liefst 65 miljoen euro van de FIFA én van de KBVB. Volgens Diarra hebben beide partijen zijn transfer uiteindelijk geblokkeerd.

"Ik doe dit in de eerste plaats voor mezelf", aldus Diarra in een statement. "Maar ik heb kunnen weerstaan aan de pletwals van FIFA omdat ik een mooie carrière heb gehad. Ik doe het dus ook voor minder bekende spelers die niet de financiële - en psychologische middelen hebben om FIFA voor de rechtbank te slepen."