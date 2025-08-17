KVK en supportersfederatie Essevee reageren na zware vechtpartij waarbij man zwaargewond raakt

KVK en supportersfederatie Essevee reageren na zware vechtpartij waarbij man zwaargewond raakt

Een 35-jarige man uit Zulte raakte zaterdagavond zwaargewond bij een vechtpartij in Waregem, na de wedstrijd tussen Zulte Waregem en Club Brugge. De betrokkenheid van supporters van KV Kortrijk roept vragen op.

Rond 23 uur ontstond er een vechtpartij aan de cafés bij de kerk in Waregem, waarbij een supporter van Zulte Waregem ernstig gewond raakte. Volgens de politie zou hij aangevallen zijn door een aanhanger van KV Kortrijk.

Reactie KV Kortrijk

“Wij hebben geen zicht op wie er betrokken was en of zij zelfs iets te maken hebben met de club”, zegt persverantwoordelijke Eddy Soetaert van KV Kortrijk aan de Krant van West-Vlaanderen. “Als zij bij ons gekend blijken te zijn, dan zullen wij daar de nodige gevolgen aan koppelen.”

De politiezone Mira onderzoekt het incident en analyseert camerabeelden om de exacte toedracht te achterhalen. Hoewel er aanvankelijk sprake was van een massale vechtpartij met 20 tot 30 personen, bleek het uiteindelijk om een conflict tussen enkelingen te gaan. Eén verdachte heeft zich inmiddels gemeld voor verhoor.

Het slachtoffer ligt nog steeds in het ziekenhuis met zware verwondingen aan het hoofd. Zijn toestand is stabiel, maar ernstig. Het parket heeft het onderzoek overgenomen. “De aanleiding voor het geweld is mij nog steeds onduidelijk”, zegt Geert Titeca, bestuurslid van de supportersfederatie van Zulte-Waregem. “Ik was zelf net naar huis toen ik bericht kreeg over de vechtpartij.”

Burgerlijke partij stellen

“We waren met de sfeergroep na de match nog iets gaan drinken op de Markt, maar er ontstond ruzie tussen onze groep en enkele mensen die truitjes van KV Kortrijk droegen. We hebben later ons licht nog opgestoken bij Club Brugge, waar we wel een goeie band mee hebben, maar er zouden geen supporters van hen betrokken zijn.”

De rivaliteit tussen Zulte-Waregem en KV Kortrijk duurt al jaren. “Zeker bij de jonge generatie zit het uitdagen in beide richtingen er wel in. Wij hebben ook nog kippen op het veld van Kortrijk gestoken, maar dat is nog iets anders dan een halve raid uitvoeren. Dit had niets meer met ludieke rivaliteit te maken.”

De supporters van KV Kortrijk worden volgens Titeca geregeld ook bijgestaan door groepen uit Rijsel. Het zou ook niet de eerste keer zijn dat ze naar Waregem afzakken. “We overwegen alvast om ons ook met de supportersfederatie burgerlijke partij te stellen”, besluit hij.

Club Brugge
Zulte Waregem

