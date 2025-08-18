Grote verrassingen in selectie van Club Brugge voor CL-match tegen Rangers

Grote verrassingen in selectie van Club Brugge voor CL-match tegen Rangers
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Club Brugge trekt dinsdag naar Schotland voor de clash tegen Rangers. Blauw-zwart maakte maandag zijn selectie bekend, met enkele verrassingen.

Club Brugge neemt het dinsdagavond op tegen Glasgow Rangers, in Schotland. De Bruggelingen kunnen er al een goede uitgangspositie voor de thuiswedstrijd veroveren.

Het is meteen een héél belangrijk duel, aangezien de winnaar van het tweeluik in de League Phase van de Champions League zal uitkomen. Blauw-zwart maakte maandag zijn selectie bekend.

Vijf nieuwe namen

Daarin zien we enkele opvallende zaken. Er zitten vijf spelers meer in de selectie, dan tegen Zulte Waregem. Ten eerste keren Zaid Romero en Michal Skoras terug bij de groep.

Joel Ordonez, die de laatste tijd vaak gelinkt werd aan een eventuele transfer, zit ook weer bij de selectie. Carlos Forbs was afwezig tegen Essevee, maar reist ook mee naar Schotland.

Tenslotte is er ook nog Mamadou Diakhon, misschien wel de grootste verrassing van de selectie. Zijn transfer werd maandagvoormiddag officieel bekendgemaakt. Later op de dag stapt hij mee het vliegtuig op richting Schotland. Het kon moeilijk nog sneller gaan voor de 19-jarige winger.

0 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Volg Rangers FC - Club Brugge live op Voetbalkrant.com vanaf 21:00 (19/08).

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Champions League
Champions League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Club Brugge
Rangers FC

Meer nieuws

Nicky Hayen geeft duidelijk signaal af: "Ik moest de knoop doorhakken"

Nicky Hayen geeft duidelijk signaal af: "Ik moest de knoop doorhakken"

08:40
2
Degryse waarschuwt Club Brugge: "Je bent niks met een ongelukkige speler"

Degryse waarschuwt Club Brugge: "Je bent niks met een ongelukkige speler"

08:00
8
KAA Gent kan af van overbodige pion, al is er een zeer lastig probleem

KAA Gent kan af van overbodige pion, al is er een zeer lastig probleem

15:00
Hoe gaat Hasi de snelle Bertaccini dan wel gebruiken? Hij gaat twee spitsen toch eens moeten proberen

Hoe gaat Hasi de snelle Bertaccini dan wel gebruiken? Hij gaat twee spitsen toch eens moeten proberen

14:40
1
OFFICIEEL: Club Brugge betaalt miljoenen voor nieuwe aanvaller

OFFICIEEL: Club Brugge betaalt miljoenen voor nieuwe aanvaller

12:00
6
Marc Degryse vreest voor Anderlecht: "Dat kan toch niet?"

Marc Degryse vreest voor Anderlecht: "Dat kan toch niet?"

14:20
1
Verliezen de Rode Duivels nog een JPL-talent? De grote moves van... Claude Makélélé zijn begonnen

Verliezen de Rode Duivels nog een JPL-talent? De grote moves van... Claude Makélélé zijn begonnen

14:00
2
Napoli bevestigt verschrikkelijk nieuws over Romelu Lukaku: ook bondscoach Garcia vloekt

Napoli bevestigt verschrikkelijk nieuws over Romelu Lukaku: ook bondscoach Garcia vloekt

13:30
2
Antwerp-trainer Stef Wils heeft duidelijke reactie na gelijkspel tegen Charleroi: "Ik sta hier met gemengde gevoelens" Reactie

Antwerp-trainer Stef Wils heeft duidelijke reactie na gelijkspel tegen Charleroi: "Ik sta hier met gemengde gevoelens"

13:00
3
"Beschaamde" Neymar in tranen na historische vernedering, Santos-coach direct ontslagen

"Beschaamde" Neymar in tranen na historische vernedering, Santos-coach direct ontslagen

13:00
Westerlo gaat op deze manier héél moeilijk seizoen tegemoet: "Tegen een ploeg die eerste 3 matchen niet scoorde..."

Westerlo gaat op deze manier héél moeilijk seizoen tegemoet: "Tegen een ploeg die eerste 3 matchen niet scoorde..."

12:40
3
Peter Vandenbempt ziet waarom de twijfel nog heerst bij Antwerp: "Al die jongens zijn vraagtekens"

Peter Vandenbempt ziet waarom de twijfel nog heerst bij Antwerp: "Al die jongens zijn vraagtekens"

12:20
Was de rode kaart voor Thomas Henry terecht? "Als je wacht, begint men te twijfelen"

Was de rode kaart voor Thomas Henry terecht? "Als je wacht, begint men te twijfelen"

11:20
4
Debuut Noah Sadiki in Premier League wordt lyrisch ontvangen, ook door pers: "Een nachtmerrie"

Debuut Noah Sadiki in Premier League wordt lyrisch ontvangen, ook door pers: "Een nachtmerrie"

11:00
1
"Fraaie 8 op 12 KV Mechelen geen toeval, aanhang moet mogelijk minder voetbal slikken in ruil voor betere resultaten" Opinie

"Fraaie 8 op 12 KV Mechelen geen toeval, aanhang moet mogelijk minder voetbal slikken in ruil voor betere resultaten"

10:15
2
Matchen tegen AEK zullen rest van seizoen Anderlecht bepalen: uitschakeling zou om deze redenen ramp zijn

Matchen tegen AEK zullen rest van seizoen Anderlecht bepalen: uitschakeling zou om deze redenen ramp zijn

10:30
15
Goed nieuws voor bondscoach Rudi Garcia: "Hij wordt één van de beste verdedigers van de wereld"

Goed nieuws voor bondscoach Rudi Garcia: "Hij wordt één van de beste verdedigers van de wereld"

10:00
5
Analist heel duidelijk over keuzes Besnik Hasi: "Winnende coaching, maar ook bewijs van verkeerde keuzes"

Analist heel duidelijk over keuzes Besnik Hasi: "Winnende coaching, maar ook bewijs van verkeerde keuzes"

09:30
Rangers lieten match bewust niet uitstellen om crisis te vermijden én tanken ondertussen ook vertrouwen in Beker

Rangers lieten match bewust niet uitstellen om crisis te vermijden én tanken ondertussen ook vertrouwen in Beker

18:00
Ferrera-broers zorgen voor enorme verrassing met vertrek: "Huidige situatie brengt andere realiteit met zich mee"

Ferrera-broers zorgen voor enorme verrassing met vertrek: "Huidige situatie brengt andere realiteit met zich mee"

09:02
Uitgerekend een Bruggeling laat Rangers weten waar het grote gevaar van blauwzwart ligt

Uitgerekend een Bruggeling laat Rangers weten waar het grote gevaar van blauwzwart ligt

21:00
Antwerp blijft zoeken naar versterking op één specifieke positie: daar moet er ook iets bij

Antwerp blijft zoeken naar versterking op één specifieke positie: daar moet er ook iets bij

08:20
4
Thorgan Hazard heeft zijn eigen - 'egoïstische' - mening over het spitsendebat bij Anderlecht

Thorgan Hazard heeft zijn eigen - 'egoïstische' - mening over het spitsendebat bij Anderlecht

07:40
Laurent Lemoine ging voorop in de strijd tegen Club Brugge: "Dat was puur geluk"

Laurent Lemoine ging voorop in de strijd tegen Club Brugge: "Dat was puur geluk"

23:30
1
Rampscenario voor Romelu Lukaku? Blessure kan véél erger zijn dan eerst gedacht

Rampscenario voor Romelu Lukaku? Blessure kan véél erger zijn dan eerst gedacht

07:20
📷 'Tzolis wil wel degelijk naar Crystal Palace en Club Brugge zal toehappen'

📷 'Tzolis wil wel degelijk naar Crystal Palace en Club Brugge zal toehappen'

23:00
19
Goto helpt STVV aan de zege, maar komt meteen met de nodige zelfkritiek

Goto helpt STVV aan de zege, maar komt meteen met de nodige zelfkritiek

07:00
Lommel moet oppassen: 'Duur goudhaantje in belangstelling van Eredivisie-club'

Lommel moet oppassen: 'Duur goudhaantje in belangstelling van Eredivisie-club'

06:45
1
Verdiende Kevin Mac Allister een rode kaart voor zijn actie op Timothé Nkada?

Verdiende Kevin Mac Allister een rode kaart voor zijn actie op Timothé Nkada?

06:30
1
Waarom Thorsten Fink naar de buitenwereld luistert: Genk-coach haalt de mosterd... overal Analyse

Waarom Thorsten Fink naar de buitenwereld luistert: Genk-coach haalt de mosterd... overal

06:00
Transfernieuws en Transfergeruchten 17/08: Tzolis - Dendoncker - Antunes Gouveia - Scheidler - Fofana - Januzaj

Transfernieuws en Transfergeruchten 17/08: Tzolis - Dendoncker - Antunes Gouveia - Scheidler - Fofana - Januzaj

23:00
KVK en supportersfederatie Essevee reageren na zware vechtpartij waarbij man zwaargewond raakt

KVK en supportersfederatie Essevee reageren na zware vechtpartij waarbij man zwaargewond raakt

22:30
12
Na Sadiki ontbolstert nu ook ander Anderlecht-jeugdproduct volledig: bij Union hebben ze een magisch recept

Na Sadiki ontbolstert nu ook ander Anderlecht-jeugdproduct volledig: bij Union hebben ze een magisch recept

05:00
1
Franky Van Der Elst geeft de fans van Essevee enorm veel hoop

Franky Van Der Elst geeft de fans van Essevee enorm veel hoop

21:20
📷 'Xavi Simons geeft zijn akkoord aan nieuwe werkgever, maar er is een stevig obstakel'

📷 'Xavi Simons geeft zijn akkoord aan nieuwe werkgever, maar er is een stevig obstakel'

22:00
"We hebben hem gewaarschuwd": Kat Kerkhofs met duidelijke boodschap voor Kevin De Bruyne

"We hebben hem gewaarschuwd": Kat Kerkhofs met duidelijke boodschap voor Kevin De Bruyne

21:40

Meer nieuws

Populairste artikels

Champions League

 Play-offs (H)
Ferencváros Ferencváros 19/08 FK Qarabag FK Qarabag
Rangers FC Rangers FC 19/08 Club Brugge Club Brugge
Rode Ster Belgrado Rode Ster Belgrado 19/08 Pafos FC Pafos FC
FC Basel FC Basel 20/08 FC Kopenhagen FC Kopenhagen
Celtic Glasgow Celtic Glasgow 20/08 Kairat Almaty Kairat Almaty
Fenerbahçe Fenerbahçe 20/08 SL Benfica SL Benfica

Nieuwste reacties

Swakke25 Swakke25 over Hoe gaat Hasi de snelle Bertaccini dan wel gebruiken? Hij gaat twee spitsen toch eens moeten proberen Pierrebourgeois Pierrebourgeois over Matchen tegen AEK zullen rest van seizoen Anderlecht bepalen: uitschakeling zou om deze redenen ramp zijn OM-RSCL OM-RSCL over Verliezen de Rode Duivels nog een JPL-talent? De grote moves van... Claude Makélélé zijn begonnen Walter Baseggio Walter Baseggio over Marc Degryse vreest voor Anderlecht: "Dat kan toch niet?" De nonkel ASC MET De nonkel ASC MET over Antwerp-trainer Stef Wils heeft duidelijke reactie na gelijkspel tegen Charleroi: "Ik sta hier met gemengde gevoelens" The Floyd The Floyd over 📷 'Tzolis wil wel degelijk naar Crystal Palace en Club Brugge zal toehappen' Nelvafrel Nelvafrel over Westerlo gaat op deze manier héél moeilijk seizoen tegemoet: "Tegen een ploeg die eerste 3 matchen niet scoorde..." JaKu JaKu over Done deal: Charleroi haalt spits op bij andere JPL-club: "Kijken of we een vervanger halen" JaKu JaKu over 'Nieuwe ontwikkelingen in transfer Balikwisha: Antwerp doet toegift' Swakke25 Swakke25 over "Fraaie 8 op 12 KV Mechelen geen toeval, aanhang moet mogelijk minder voetbal slikken in ruil voor betere resultaten" Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved