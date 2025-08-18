Grote verrassingen in selectie van Club Brugge voor CL-match tegen Rangers

Club Brugge trekt dinsdag naar Schotland voor de clash tegen Rangers. Blauw-zwart maakte maandag zijn selectie bekend, met enkele verrassingen.

Club Brugge neemt het dinsdagavond op tegen Glasgow Rangers, in Schotland. De Bruggelingen kunnen er al een goede uitgangspositie voor de thuiswedstrijd veroveren.

Het is meteen een héél belangrijk duel, aangezien de winnaar van het tweeluik in de League Phase van de Champions League zal uitkomen. Blauw-zwart maakte maandag zijn selectie bekend.

Vijf nieuwe namen

Daarin zien we enkele opvallende zaken. Er zitten vijf spelers meer in de selectie, dan tegen Zulte Waregem. Ten eerste keren Zaid Romero en Michal Skoras terug bij de groep.

Joel Ordonez, die de laatste tijd vaak gelinkt werd aan een eventuele transfer, zit ook weer bij de selectie. Carlos Forbs was afwezig tegen Essevee, maar reist ook mee naar Schotland.

Tenslotte is er ook nog Mamadou Diakhon, misschien wel de grootste verrassing van de selectie. Zijn transfer werd maandagvoormiddag officieel bekendgemaakt. Later op de dag stapt hij mee het vliegtuig op richting Schotland. Het kon moeilijk nog sneller gaan voor de 19-jarige winger.