Verliezen de Rode Duivels nog een JPL-talent? De grote moves van... Claude Makélélé zijn begonnen

Matthieu Epolo begint aan zijn tweede seizoen als basisspeler bij Standard. Ondertussen versnelt de federatie om hem weg te lokken van de Belgische selecties.

Matthieu Epolo heeft dit seizoen al laten zien dat hij een pak meer ervaring en volwassenheid heeft in vergelijking met de jonge nieuwkomer die vorig seizoen door Ivan Leko voor het eerst als basisspeler werd opgesteld. Zijn vooruitgang leverde hem al een eerste selectie op voor de Belgische U21 in november vorig jaar.

In maart maakte de 20-jarige Brusselaar ook zijn debuut voor de U21. Een logische stap die volgt voor de doelman die al het doel verdedigde van onze nationale U17, U18 en U19.

Maar de jongeman heeft ook de Congolese sportnationaliteit. En dat is de Congolese voetbalfederatie niet ontgaan. Achter de schermen doen de Congolese leiders er alles aan om Epolo te overtuigen om zich bij hen aan te sluiten, met niemand minder dan Claude Makélélé als voortrekker.

Epolo toekomstig Congolees international?

De voormalige Franse international had zelf voor Congo kunnen spelen en is nu een ambassadeur van de selectie, met als voornaamste taak het monitoren en overtuigen van de meest veelbelovende spelers met een dubbele nationaliteit... waaronder Epolo dus.

Volgens onze informatie zit de doelman van Standard al bij de voorselectie voor de volgende bijeenkomst van het Congolese nationale elftal. De doelman heeft nog geen beslissing genomen, maar zal de komende dagen en weken toch héél goed moeten nadenken.