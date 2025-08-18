Goed nieuws voor bondscoach Rudi Garcia: "Hij wordt één van de beste verdedigers van de wereld"

Goed nieuws voor bondscoach Rudi Garcia: "Hij wordt één van de beste verdedigers van de wereld"
Zeno Debast (21) laat zich al van zijn beste kant zien bij Sporting Lissabon. Na de 6-0-zege op Arouca kreeg de Belgische verdediger van coach Rui Borges veel lof voor zijn optreden.

Sporting Lissabon is perfect aan het seizoen begonnen: twee overwinningen, acht goals voor en nul tegen. Debast, die normaal niet in de eerste matchen startte, kreeg zijn kans na een blessure bij ploeggenoot Diomande en greep die volledig.

Rui Borges was onder de indruk. “Zijn techniek en spelinzicht overstijgen het gemiddelde”, zei hij. “Hij heeft nog punten om te verbeteren als centrale verdediger, maar als hij zo doorgaat, kan hij uitgroeien tot een van de beste op zijn positie ter wereld.”

Sleutelrol bij Duivels?

Vorig seizoen gebruikte Borges Debast vaak op het middenveld, maar dit seizoen lijkt de coach hem vooral als centrale verdediger te zien. Debast past zich snel aan en toont volwassenheid in zijn spel.

Voor bondscoach Rudi Garcia is dit goed nieuws. Debast kan mogelijk een sleutelrol spelen bij de Rode Duivels tijdens de komende WK-kwalificatiewedstrijden, tegen Liechtenstein en Kazachstan, en op het WK.

Het wordt bovendien bijzonder voor Debast: de wedstrijd tegen Kazachstan wordt in het Lotto Park gespeeld, de thuishaven van zijn ex-club Anderlecht. Een mooi moment om zich nog eens te tonen in België.

