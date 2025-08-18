Cyriel Dessers ontvangt Club Brugge dinsdag op Ibrox en... geeft meteen aan wie dé favoriet is

Eén (Nigeriaanse) Belg supportert dinsdag al zeker niét voor Club Brugge: Cyriel Dessers. Meer zelfs: de aanvaller van Rangers FC wil Ibrox Stadium doen ontploffen.

"Ik denk dat het duidelijk is dat Club Brugge de favoriet is", neemt Cyriel Dessers de rol van underdog vakkundig op zich. "Het is een ploeg die vorig seizoen heeft overwinterd in de Champions League. Dat is niet niks, hé."

Toch is Dessers van plan om alles te geven met Rangers. "Er wordt soms wat neergekeken op de Schotse competitie. Alsof er maar twee ploegen zijn. Maar zo gemakkelijk is het hier echt niet."

Club Brugge is de favoriet

"De groep leeft vol optimisme naar de wedstrijd tegen Club Brugge toe", gaat de aanvaller verder in Het Laatste Nieuws. "Europees zijn we de voorbije jaren op Ibrox altijd héél sterk geweest."

"Ik denk dat Thorsten Fink het onlangs zei", verrast Dessers met zijn kennis over de Jupiler Pro League. "Als er een goed moment is om Club Brugge tegen te komen is het nu. Het is een pak lastiger als ze onder stoom zijn."

Niet op kruissnelheid

Al is Rangers FC ook nog niet op kruissnelheid. "Er is een nieuwe coach en er kwamen nieuwe spelers. Maar nogmaals: ik denk dat we geen gemakkelijke ploeg zijn om tegen te komen."