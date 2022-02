Ook ex-Genk-trainer Van den Brom heeft mening over Lang: "Spijtig dat we het over zulke dingen moeten hebben terwijl hij het zo goed deed"

De derde rode kaart voor Noa Lang is ook in Nederland uiteraard een gespreksonderwerp. Bij Ziggo Sport werd ex-Genk-trainer John van den Brom naar zijn mening over de speler gevraagd. En hij was er duidelijk over...

"Noa is een geweldige speler, daar hoeven we niet over te discussiëren. Maar hij heeft nu al drie keer een rode kaart gehad dit seizoen. Drie keer, als aanvaller die het moet hebben van zijn voetbalkwaliteiten", zegt Van den Brom bij Rondo op Ziggo Sport. "Zijn gedrag laat hem op dit moment in de steek. Hij doet niets, maar hij moet niet in die situatie komen. Hij komt weer van twintig meter aangesprint." Van den Brom hoopt dat Lang zichzelf eens in vraag stelt. "Het jammerlijke van Noa vind ik dat we het nu over dit soort dingen hebben. Terwijl hij het in België zó goed heeft gedaan."