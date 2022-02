'Engelse traditieclub gaat een nieuwe poging doen om Club-sterkhouder naar Premier League te halen'

Noa Lang kan rekenen op de concrete interesse van AC Milan. Maar ook uit de Premier League is er een aanbieding op komst.

AC Milan nam al contact op met Club Brugge om te polsen naar de voorwaarden voor Noa Lang. Het prijskaartje - de landskampioen neemt geen genoegen met een bedrag onder dertig miljoen euro - lijkt echter het grootste struikelblok te worden voor de Italianen.

Volgens de Engelse media gaat ook Leeds United een nieuwe poging wagen om de Nederlander naar de Premier League te halen. De Engelsen waren afgelopen zomer al geïnteresseerd, maar uiteindelijk kwam er nooit een concreet bod in de blauw-zwarte mailbox terecht.

Ook Engelse topclubs geïnteresseerd?

Het prijskaartje van Lang lijkt voor een Engelse club geen probleem, maar het is nog maar de vraag of Lang niet hoger mikt dan Leeds. Ook Arsenal FC en Liverpool FC volgen de prestaties van de aanvaller op de voet, maar concreet is die interesse momenteel nog niet.