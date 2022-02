Wout Faes ging weg bij "de grootste club van België": "Misschien denken ze vandaag anders"

Wout Faes ligt nog tot midden 2024 onder contract bij Reims. Van Anderlecht, via KV Oostende, geraakte hij bij de Franse ploeg.

De keuze om Anderlecht te verlaten was moeilijk, maar precies wat Wout Faes wou. “Toen ik vertrok, ging Anderlecht een andere richting uit, er was net een andere voorzitter”, vertelt Faes aan La Capitale. “Er was heel veel onduidelijkheid.”

“En op die leeftijd wilde ik ergens spelen waar echt op me gerekend werd. Ik had bij Anderlecht kunnen blijven en derde keus zijn, maar dat was niet wat ik wilde. Vooral omdat ik net een voorproefje had gehad in Nederland.”

Zou Anderlecht zich beklaagd hebben dat ze hem lieten gaan? “Misschien denken ze vandaag, bij Anderlecht, 'Shit, het is jammer dat we hem geen kans hebben gegeven'”, lacht Faes. “Maar persoonlijk, heb ik er geen spijt van. Ik kijk altijd naar de wedstrijden van de Mauves, en ik ben blij dat het sportief gezien beter gaat. Zij zijn tenslotte de grootste club van België.”