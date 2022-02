Smaakmaker KV Mechelen duidelijk over duel tegen OHL en de ambities: "Top acht ons doel, al mag het altijd meer zijn"

De beslissing om OHL - KVM toch te laten spelen heeft nog al wat teweeg gebracht. Bij KV Mechelen zullen ze er natuurlijk blij mee zijn, ook omdat het in het klassement perspectief biedt. Niet alleen zou het een extra goede zaak kunnen doen voor de top 8, ook de top 4 is nog niet uit het vizier.

Kerim Mrabti, één van de gewezen coronagevallen bij Malinwa, komt aan het woord in Het Laatste Nieuws. Volgens de Zweed was het de juiste keuze om niet op de voorziene data aan te treden tegen OHL en Genk. "Op medisch vlak was het niet verantwoord om te spelen. Er zaten jongens in quarantaine. De spelers die net terug waren na hun besmetting, zoals ik, waren fysiek gewoon niet klaar om te spelen."

Ik ben blij met mijn rendement

Inmiddels lijkt ook Mrabti weer bijna volledig hersteld en kan hij dus weer denken aan het opkrikken van zijn statistieken. Met reeds negen doelpunten en vijf assists achter zijn naam, ogen die nu al niet slecht. "We vinden elkaar alsmaar beter voorin. Ik ben blij met mijn rendement en hoop play-offs te spelen met Malinwa."

Het is dan de vraag: welke play-offs? Als Mechelen de inhaalmatchen in Leuven en Genk wint, zou het volgens de huidige stand op gelijke hoogte van Anderlecht komen op de vierde plaats. "De top acht blijft ons doel, al mag het altijd meer zijn."