Bernd Storck denkt vooral aan één bepalende factor in zege tegen Standard: "Dan is alles opnieuw mogelijk"

Geen Racing Genk-spelers of -trainer op de persconferentie na de 2-0 zege tegen Standard. De club nam de beslissing na enkele discutabele fases tijdens de wedstrijd tegen OHL van afgelopen week. Op de website van de club kon er wél een mondje uitleg vanaf.

Zo kwam trainer Bernd Storck zijn analyse over de wedstrijd geven. De Duitse trainer was uiteraard zeer tevreden met de prestatie van zijn team. "We speelden enorm goed en verdienden het om te winnen. Deze punten waren broodnodig om opnieuw aan te sluiten bij de rest. Als we komende week winnen tegen Mechelen, is alles nog mogelijk", klinkt Storck vastberaden.

Wat volgens Storck een van de doorslaggevende factoren was voor het goede spel van zijn ploeg, was het thuispubliek. "Hen wil ik echt bedanken, er was een geweldige sfeer in het stadion bij deze belangrijke wedstrijd. De twaalfde man stond achter ons en gaven ons een stevige push", is hij lovend.

© photonews

Even leek het opnieuw niet de avond te worden voor de Limburgers toen in de openingsminuten een kopbal van Onuachu werd afgevlagd voor buitenspel. "Het was niet eenvoudig om na dat afgekeurde doelpunt opnieuw in de wedstrijd te komen. De spelers hebben dat echter heel goed gedaan, enorm veel respect voor hen", besluit Storck.