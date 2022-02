Dit is ons 'Team van de Week' op speeldag 27!

Ook dit seizoen gaan we elk weekend op zoek naar de elf beste spelers van de speeldag. We zetten hen voor jullie graag op een rijtje in ons team van de week!

Doel

In doel posteren we deze week Hendrik Van Crombrugge. Hij zorgde met flink wat reddingen in de tweede helft ervoor dat Anderlecht de drie punten wist vast te houden op bezoek bij Zulte Waregem.

Verdediging

Achterin was Agbadou een lichtpunt bij KAS Eupen - hij lijkt klaar voor een stap hogerop. Almeida trok Antwerp over de streep en was heel sterk in verdedigend opzicht, Bauer was de held van STVV met heel veel goede acties.

Middenveld

Op het middenveld kiezen we voor Al-Tamari, die een prima wedstrijd voor OH Leuven met een soort assist en een doelpunt bekroonde, De Sart die voor een Gentse assist zorgde, de weergaloze Schoofs voor Mechelen en de scorende Rits voor Club Brugge.

Aanval

Voorin kunnen we niet naast de scorende Depoitre en de scorende Sebaoui, terwijl Bongonda de Genkse wervelwind was.

Dat levert dan onderstaand elftal op: